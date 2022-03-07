محمد بن مسعود - الدمام - كارثة مرتقبة .. المساعدات الأممية ستكون حصرا على هذه الفئة في اليمن وإلغاء البقية

اعلنت الامم المتحدة بأن استمرار أزمة التمويل للمساعدات الإنسانية باليمن سيدفعها لحصر المساعدات على فئة معينة.

وقالت الأمم المتحدة في تغريدة على حائط البرنامج العالمي للغذاء، التابع لها، على تويتر ، إن أزمة التمويل الحالية تجبرها على حصر المساعدات الانسانية في الفئة الاشد جوعا.

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وأوضحت “تجبرنا أزمة التمويل الحالية على إعطاء الأولوية لإطعام من هم على وشك المجاعة”.

وحذر البرنامج العالمي للغذاء من انقطاع المساعدات الانسانية عن اليمن.

وأضاف أن انقطاع المساعدات الانسانية عن اليمن بسبب غياب التمويل “أمر كارثي للعائلات في ‎اليمن التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة”.

وذكر أن 13 مليون شخص في اليمن يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي.