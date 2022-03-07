عاجل | 13 تحديا تواجه المحامين

حددت الهيئة السعودية للمحامين 13 تحديا هي الأبرز بين التحديات التي تواجه إدارة المهنة ودور الهيئة في ذلك ضمن تقاطعها مع البيئة الخارجية، من ضمنها عدم وجود تبني لجهة مرجعية واحدة لقيادة وتطوير المهنة، وتشعب مرجعية المحامين بين الهيئة والإدارة العامة للمحاماة، وعدم وجود منظومة فعالة ومستدامة للتطوير المهني المستمر، فضلا عن غياب منظومة إلزامية للتدريب، بالإضافة إلى غياب نظام حازم لحماية المحامي من الاعتداء ومنحه الضمانات المناسبة. توجهات إستراتيجية جاء ذلك في سياق مشروع الخطة الإستراتيجية الخمسية للهيئة السعودية للمحامين للأعوام المالية 2022 - 2026، وتضمن ملخص تحليل الوضع الراهن والمقارنة المرجعية، والقضايا الرئيسية التي تواجه الهيئة، ونموذج التموضع الإستراتيجي للهيئة في كيفية معالجة قضاياها، والتوجهات الإستراتيجية وسماتها، والنموذج التشاركي المستهدف، والرؤية والرسالة والقيم، وخريطة الأهداف الإستراتيجية والعملياتية، والمبادرات، والمؤشرات، والموائمة الإستراتيجية، ونموذج حوكمة التنفيذ والقياس. أبرز التحديات التي تواجه إدارة المهنة 1 - عدم وجود تبني لجهة مرجعية واحدة لقيادة وتطوير المهنة وتشعب مرجعية المحامين بين الهيئة والإدارة العامة للمحاماة 2 - ضعف ضبط الدخول للمهنة ورفع جودة المنتسبين، وغياب الأدوات الإلزامية لجودة الممارسين 3 - ضعف التنسيق وعدم وضوح الأدوار بما يتعلق بالتأهيل وغياب الإستراتيجية الواضحة 4 - عدم جاهزية التصنيف المهني للأفراد والشركات وعدم التخصص أدى لتدني جودة التمثيل القانوني في بعض الأحيان 5 - عدم وجود منظومة فعالة ومستدامة للتطوير المهني المستمر للمحامين وغياب منظومة إلزامية للتدريب 6 - تدني فعالية التأهيل أثناء مرحلة البكالوريوس في رفد المهنة بالجدارات والمخرجات التعليمية اللازمة 7 - عدم وجود جهود منظمة وفعالة واستباقية لتنويع الخيارات المهنية أمام المحامي 8 - تدني التبني الثقافي والاعتباري للمهنة داخل أروقة المرفق العدلي وعدم تمكين المحامي في تحقيق العدالة 9 - غياب أنظمة وأدوات تطبيقية فعالة لحماية مهنة المحاماة من بعض المنافسين والمنتحلين غير المرخصين 10 - عدم وجود آلية مؤسسية واضحة لإدارة ملف الاتعاب ومنهجية تقديرها وحماية المحامي وإنصافه في تحصيلها 11 - غياب جسم فاعل ومجهز لإنتاج وتحكيم ونشر المعرفة القانونية الفنية التي تحتاجها المهنية 12 - عدم تفعيل منظومة فعالة وإلزامية لقواعد ممارسة المهنة وأدوات لضبط السلوكيات المهنية في العمل 13 - غياب نظام حازم لحماية المحامي من الاعتداء ومنحه الضمانات المناسبة



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