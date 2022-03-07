ولي العهد يدشن معرض الدفاع العالمي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم في الرياض معرض الدفاع العالمي 2022 في النسخة الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443 الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022.

وتجول ولي العهد على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن، ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، التي اشتملت على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة.

واطلع ولي العهد على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.

رافق ولي العهد خلال التدشين وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، و نائب وزير الدفاع

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ورئيس اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الأستاذ خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.