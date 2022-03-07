طالبات الابتدائية: ليش تقولون الاختبارات تخوف

بعد أن أدت طالبات الابتدائية اختباراتهن حضوريًا للمرة الأولى في مسيرتهن الدراسية، أوضحن عدم تخوفهن منها، حيث قالت الطالبة اليمامة ظاهر الأشجعي من الصف الثالث الابتدائي عن الاختبار: «زين وحلو مرة.. وأنا فرحانة كثير طيب ليش تقولون الاختبارات تخوف؟».

وذكرت الطالبة جنى عادل العازمي من ابتدائية أم سلمة قالت: «كلنا فرحانين، والاختبارات سهلة جدًا، وذاكرنا والأسئلة سهلة»، ومن ذات المدرسة كانت الطالبة أجوان فارس الرويلي والتي عبرت عن فرحتها بقولها: «ذاكرت جيدًا ونمت مبكرًا والاختبار كان جدًا سهل ومريح، لم أشعر بالخوف الذي يُذكر سابقًا».

فيما كشف مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي عن الإجراءات والاستعدادات التي بدأت مبكرًا لاستقبال الطلبة لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1443، شدد على أهمية دور الأسرة في مساندة الطلبة، كما بين الدور المهم لجميع أقسام الإدارة ومدى اهتمام فرق العمل بهذه الفترة، وتهيئة الطلاب التهيئة المناسبة، وبث روح الطمأنينة بينهم، وتوجيههم لطرق الاستذكار السليمة، ليتمكنوا من أداء اختباراتهم بيسر وسهولة.

في المقابل أوضح عدد من مديرات المدارس أن الجميع استعد لهذه الفترة الحاسمة والتي تمثل أقوى تحدٍ للفترة الراهنة، ومن بينهن مديرة ابتدائية عائشة أم المؤمنين مشاعل أحمد الحواس، حيث تقول: الكل يتوقع النجاح لهذه الاختبارات لا سيما بعد الاستعدادات المبكرة لها، وتابعت: شاهدت الفرحة في أعين الطالبات ومنسوبات المدرسة بهذا اليوم، وبينت أن اليوم الأول سار على النهج الناجح وفق ما تم التخطيط له.