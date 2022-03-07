ترقية 1372 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون

محمد بن مسعود - الدمام - روسيا تتوعد دول الخليج بحرب نووية مدمرة وتتحدث عن تزويد الحوثيين بأسلحة فتاكة وولي العهد السعودي يهاتف “بوتين” ويدعوه إلى التريث وعدم الاستعجال .. ماذا حدث؟!

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