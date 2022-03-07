محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شارك المزارعون في مسيرة بآلاف الماشية، في ختام المعرض الزراعي الدولي لعام 2022 بالعاصمة الفرنسية باريس، وساق المزارعون 2022 رأس من الأغنام وبلغ عدد المزارعين المشاركين بالمعرض 350 مزارعًا من منطقة “بيارن يسيرون”.
وأظهرت لقطات الفيديو آلاف الأغنام والعربات التي تجرها الأبقار، في مسيرة أغلقت شارع “الشانزليزيه”، فيما أصطف المتفرجون على جانبي الطريق لمشاهدة العرض الختامي للمعرض الزراعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة للماشية بأفخم شوارع باريس.. آلاف الأغنام والأبقار تجتاح “الشانزليزيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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