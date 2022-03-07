مسيرة للماشية بأفخم شوارع باريس.. آلاف الأغنام والأبقار تجتاح “الشانزليزيه”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شارك المزارعون في مسيرة بآلاف الماشية، في ختام المعرض الزراعي الدولي لعام 2022 بالعاصمة الفرنسية باريس، وساق المزارعون 2022 رأس من الأغنام وبلغ عدد المزارعين المشاركين بالمعرض 350 مزارعًا من منطقة “بيارن يسيرون”.

وأظهرت لقطات الفيديو آلاف الأغنام والعربات التي تجرها الأبقار، في مسيرة أغلقت شارع “الشانزليزيه”، فيما أصطف المتفرجون على جانبي الطريق لمشاهدة العرض الختامي للمعرض الزراعي.