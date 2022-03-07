اخبار الرياضه السعوديه منع النصر من جماهيره وإيقاف موري والعبود وأبو شرارة

محمد بن مسعود - الدمام - ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي النصر بلعب أول مباراة رسمية يستضيفها على أرضه في الدوري دون حضور الجمهور وتغريمه 85 ألف ريال؛ لقيام جمهوره برمي 3 علب مياه تجاه أرضية الملعب في مباراة النصر والهلال. كما أوقفت اللجنة اللاعب النصراوي فونيس موري مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألفا؛ لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة وقيامه بالسلوك المشين في مباراة النصر والهلال. وأوقفت اللجنة لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي وتغريمه 20 ألفا؛ لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة؛ وقيامه بالسلوك المشين في مباراة الاتحاد وضمك. وبالعقوبة نفسها تم إيقاف لاعب ضمك مازن أبو شرارة.

وألزمت اللجنة لاعب الاتفاق عبدالله آل سالم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف، بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة وقيامه باللعب العنيف في مباراة الاتفاق والأهلي. وتم تغريم لاعبي الأهلي والنصر هيثم عسيري، وكارلوس إدواردو، ومنصور الشمري، ومشاريبوف بـ80 ألف ريال لغيابهم عن المقابلات الإعلامية.

وتم إلزام لاعب التعاون جوزي لويس بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف في مباراة التعاون والفتح، وتغريم نائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي 30 ألفا لدخوله لممر اللاعبين قبل وبعد نهاية مباراة الاتحاد وضمك.

وأخيرا ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال لتأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب في مباراة النصر والهلال.