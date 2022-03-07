محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدر مدير عام السجون المكلَّف اللواء ماجد بن بندر الدويش، قرارًا بترقية (1372) فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون، ابتداءً من تاريخ 1/ 7/ 1443هـ، وبمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع سجون المملكة.
وأعرب اللواء الدويش عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعم سموه منسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية، والدعم غير المحدود لمنسوبي المديرية العامة للسجون، مثمنًا توجيهات سموه ومتابعته مهام وأعمال منسوبي المديرية العامة بالسجون.
وهنَّأ اللواء الدويش الأفراد المُترقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، داعيًا الله – سبحانه وتعالى – أن يحفظ وطننا الغالي وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
كانت هذه تفاصيل خبر ترقية 1372 فردًا من منسوبي المديرية العامة للسجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.