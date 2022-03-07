محمد بن مسعود - الدمام - تواصلت المنافسات بين منتخبات الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس لليوم السادس على التوالي للبطولة التي تستضيفها مصر حالياً، بمشاركة ٦٥دولة.

وفاز المنتخب النرويجي بالميدالية الذهبية في منافسات بندقية 50 مترا أوضاع فريق مختلط، يلية منتخب ألمانيا صاحب الميدالية الفضية، ثم المنتخب الهندي بالميدالية البرونزية.

فيما حقق المنتخب الفرنسي المركز الأول وفاز بالميدالية الذهبية في منافسات مسدس سريع 25 مترا رجال فردي، فيما حل في المركز الثاني منتخب أذربيجان، ثم المنتخب التشيكي في المركز الثالث.

وفي منافسات مسدس 25 مترا فرق سيدات حصد منتخب الهند الميدالية الذهبية، وجاء منتخب سنغافورة في المركز الثاني، يليه منتخب تايبيه في المركز الثالث.

كانت هذه تفاصيل خبر النرويج وفرنسا والهند تحصد ذهبية منافسات البندقية والمسدس في بطولة كأس العالم للرماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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