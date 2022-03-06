شكرا لقرائتكم خبر عن "منتدى المياه" يناقش إمكانية الاعتماد على تقنيات واعدة في التحلية والتنقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل انطلاق فعاليات منتدى المياه السعودي في دورته الثانية ، بفندق هيلتون الرياض.

وأوضح معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي في كلمة ألقاها في الحفل الافتتاحي لفعاليات المنتدى أنَّ قطاع المياه في المملكة يحظى بدعم القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- مما مكن منظومة البيئة والمياه والزراعة من تحقيق عدد من المنجزات في القطاع بتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية التي أسهمت في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة المائية وفق الإستراتيجية الوطنية للمياه،ومستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وأفاد معالي الوزير الفضلي أنَّ المنتدى هذا العام يركز على نشاط الأبحاث وأفضل الممارسات العالمية في المجالات العلمية والابتكارات في قطاع المياه ومصادر المياه،مشيراً إلى أن جلسات المنتدى تتنوع لتغطية موضوعات المياه كافة؛للإسهام في تعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية، وكذلك استعراض الإنجازات لتعزيز الاستفادة من مصادر المياه التقليدية في المناطق الجافة وشبه الجافة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى الابتكارات الممكن تطبيقها، والفرص المتاحة والممكن إنجازها من خلال طرق مبتكرة لحصاد مياه الأمطار، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية وزيادة المخزون الجوفي التي يمكن تطبيقها في تقنيات حصاد مياه الأمطار.

وأبان أنَّ المنتدى سيناقش إمكانية الاعتماد على تقنيات واعدة في تحلية وتنقية المياه والحلول الحديثة المبتكرة لتعظيم الفرص المتاحة لتطوير منظومة مراقبة الجودة الحيوية، إضافة إلى حلقات النقاش لتخصيص فرص الاستثمار في قطاع المياه والاستدامة المائية والعديد من الموضوعات المهمة في قطاع المياه والمحاور، وسوف تقدم الشركات المشاركة والمؤسسات أحدث إسهاماتها في هذا المجال في المنتدى.

وبيّن معاليه في ختام كلمته أن منظومة البيئة والمياه والزراعة اتخذت خلال العامين الماضيين عددًا من الإجراءات أسهمت في دعم وتطوير قطاع المياه في المملكة لزيادة مشاركة القطاع الخاص الرأسمالية للاستفادة من قدرتها على الاستثمار ورفع كفاءة الأداء، وقامت الوزارة بإنشاء وكالة للشؤون التنظيمية، واستكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، لتتولى مسؤولية خدمات المياه وإدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، وإنشاء المركز الوطني لكفاءة وترشيده المياه،وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة لرفع مستوى قطاع المياه في المملكة، منوهًا بنجاح المملكة على المستوى الدولي في فرض موضوعات المياه على المستوى الدولي أبَّان رئاستها مجموعة العشرين عام 2020 ،إذْ عُقد لأول مرة اجتماع وزاري لمجموعة وزراء المياه على مستوى المجموعة، وتمت مناقشة موضوع المياه على المستوى الدولي لتعزيز سلامة المياه دوليًا في ظل جائحة فيروس كورونا.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة شركة " أكواباور" محمد بن عبدالله أبو نيان في كلمة ألقاها نيابة عن القطاع الخاص إلى مشاركة القطاعين العام والخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030 والنتائج الإيجابية التي أثمرت وخاصة قطاع المياه والبيئة في المملكة وتعدد النجاح في سرعة التنفيذ والنوعية والتكلفة المادية وتطوير الكفاءات البشرية .

ونوَّه أبو نيان بنجاح برنامج التخصيص والمنافسة القائمة بين القطاعات التي وصلت إلى مستويات عاليه حتى الدولية،ووصلنا إلى مراحل التصدير في التقنية والمنتجات، لافتاً النظر إلى دعم القيادة الرشيدة للمجالات كافة، وما أسهم عن ذلك نجاحات جذرية.

وفي ختام الحفل كرَّم سمو نائب أمير منطقة الرياض المشاركين في الفعاليات التوعوية عن المياه والحفاظ عليها من الطلاب والطالبات ، كما كرَّم سموه الجهات الداعمة والمشاركة بعدها تسلم الأمير محمد بن عبدالرحمن هدية تذكارية من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بهذه المناسبة.