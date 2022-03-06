شكرا لقرائتكم خبر عن حمايةً للمستهلك.. "التجارة" تخالف 12 متجر إلكتروني لم يلتزم بتنفيذ الطلبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خالفت وزارة التجارة خلال شهر فبراير، 12متجر إلكتروني بغرامات مالية، بالإضافة لإلزامها بإعادة المبالغ التي دفعها المستهلكون، وذلك لارتكابها مخالفات لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وفي التفاصيل تلقت الوزارة 418 بلاغاً على 12 متجر الكتروني لبيع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والأثاث، والمواد الغذائية، والأدوية ومستحضرات التجميل، والمجوهرات، تفيد بعدم التزام هذه المتاجر بتنفيذ طلبات المستهلكين بفسخ العقد بسبب التأخر في تسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون عن الموعد المتفق عليه، وعدم إبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبة في تسليم المنتجات، وعدم توفير فواتير للمستهلك بعد إبرام العقد.

وعليه تمت إحالة هذه المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، التي أصدرت هذه المخالفات وفقا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وتؤكد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.