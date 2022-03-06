محمد بن مسعود - الدمام - “حرب نهاية الزمان”.. شاهد: فيديو قبل 7 سنوات لـ”توفيق عكاشة” يتنبأ بالحرب بين روسيا وأوروبا
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو قبل 7 سنوات للإعلامي المصري والنائب السابق، توفيق عكاشة، وهو يتنبأ بوقوع حرب بين حلف الناتو وبين روسيا وما يشبه الحرب العالمية الثالثة.
وقال “عكاشة” في إحدى حلقات برنامجه عام 2015: إن “الحرب العالمية الثالثة المنطقة بتاعتها واضحة جدًا، حيث ستأتي من الناحية الشمالية من إنجلترا وحلف الناتو باتجاه روسيا العظمي”.
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وأضاف الإعلامي المصري: “كوريا الشمالية والصين سينضمان إلى روسيا بعد تتدخل أمريكا”؛ واصفًا الحرب العالمية بأنها “حرب نهاية الزمان”.
وفي نفس السباق، ذكر “عكاشة” في نفس برنامجه 2019 “على أعتاب أو في انتظار حرب عالمية تالتة”، متوقعًا أن يكون هناك حرب عالمية ثالثة خلال الخمس سنوات القادمة في الفترة ما بين 2020 إلى 2025.
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