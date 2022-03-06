وزراء داخلية البحرين والجزائر والمالديف وبنجلادش يزورون جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

زار الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، ووزير الداخلية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كمال بلجود ، ومعالي وزير الشؤون الداخلية في جمهورية المالديف عمران عبدالله، ومعالي وزير الشؤون الداخلية في جمهورية بنجلادش الأستاذ أسد الزمان خان، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في مدينة الرياض خلال الفترة من (6 – 9) مارس 2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسط مشاركة الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة.

وكان في استقبالهم ومرافقتهم في جولتهم، وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، حيث قدم العارضون عرضًا لأبرز حلول وزارة الداخلية المبتكرة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، وجعل المدن أكثر أمانًا، والاستخدام الأمثل للتقنية في تطوير الكادر الأمني، إضافة إلى أمن الحدود، والوسائل المبتكرة في تعزيز الأمن والسلامة، والتعامل مع الأحداث والأزمات.