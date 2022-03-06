الرئيس الأوكراني: نسمع عن مساعدات إنسانية ولا نرى شيئا من ذلك

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تنهزم، وان تسامح أحدًا على ما يحدث فيها حاليا.

وتابع في تصريحات له منذ قليل، قائلًا: “نسمع عن مساعدات إنسانية ولا نرى شيئا من ذلك”.

وأكد أن بلاده تعرف من أعد لهذه الحرب، ونعرف كيف سيكون الرد، مؤكدًا أنه يجب أن يتمكن المدنيون من الخروج من الأماكن التي تشهد إطلاق نار.

وشدد على أن جرأة المعتدي إشارة واضحة للغرب بأن العقوبات ضد روسيا ليست كافية.