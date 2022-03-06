وزير التجارة يلتقي بوزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية

محمد بن مسعود - الدمام -
التقى معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم ، بمعالي وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة إسبانيا ماريا رييس ماروتو، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، وذلك خلال زيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لها إلى المملكة.
وأكد القصبي خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وإزالة أي معوقات تواجهها.
وشدَّد معاليه على أهمية تبادل الزيارات بين القطاع الخاص وإقامة المعارض التجارية التي من شأنها أن تسهم في التعريف بالفرص التجارية وإقامة المشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في جميع المجالات بين البلدين.
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