محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أكدت مصادر أوكرانية مقتل 8 مدنيين على الأقل أثناء محاولتهم الفرار من مدينة إيربين التي تدور فيها الآن معارك طاحنة بين الجيش الروسي والأوكراني.

كانت هذه تفاصيل خبر +18.. مشاهد مروعة من القصف الروسي على مدينة “إيربين” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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