الأهلي يجدّد للروسي أرتيم والطاجيكي نازيم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي، تجديد عقدي محترفي الفريق الكروي الأول الروسي أرتيم سيردويك والطاجيكي نازيم لمدة موسمين إضافيين، بعد المستويات الجيدة التي ظهرا عليها في الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ انتقالهما لصفوف الفريق في الفترة الشتوية الثانية للتسجيل في يناير الماضي. وقدم المهاجم أرتيم نفسه بشكل جيد خصوصا مع الأهداف الحاسمة التي سجلها ووصلت إلى 4 أهداف في 5 مباريات، وهو ما أسهم في تحسين مركز الفريق وابتعاده عن المراكز الأخيرة في قائمة الترتيب ووصوله للمركز السادس حاليا برصيد 15 نقطة، بينما ظهر نازيم بصورة مميزة هو الآخر في مراكز خط الوسط، سواء صانع لعب أو على الأطراف، ويتميز بقتاليته وروحه العالية إلى جانب مجهوده البدني العالي.

وتأتي خطوة تجديد الأهلي لعقود اللاعبين المحترفين بهذا التوقيت في خطوة متقدمة لترتيب أوضاع وأوراق الفريق بشكل مبكر. من جانب آخر، ما زالت المحاولات مستمرة لتجديد عقد اللاعب السوري يوسف محمد الذي قدم هو الآخر مستويات مميزة، إلا أن مصادر قريبة من اللاعب كشفت عن وجود بعض العروض المقدمة للاعب، وهو ما يجعله يدرس جيدا تلك العروض بانتظار نهاية الموسم لاختيار الأنسب منها.