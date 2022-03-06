الأهلي ينتزع صدارة السداسي بتجاوزه المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - انتزع فريق الأهلي حامل اللقب صدارة الدورة السداسية من دوري زين البحرين لكرة السلة بعد فوزه على منافسه وغريمه التقليدي المنامة بنتيجة (78/‏70)، في اللقاء الجماهيري المثير الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.

وضمن الأهلي الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط من أربعة انتصارات متتالية، بينما رفع المنامة رصيده إلى 7 نقاط. وجاءت نتائج الفترات (15/‏13)، (17/‏17)، (21/‏15)، (25/‏25)، وبرز من الأهلي أحمد حسن 23 نقطة والجامايكي أدريان 21 نقطة وميثم جميل وهشام سرحان لكل منهما 10 نقاط، وتألق البديل علي عقيل في تسجيل 9 نقاط من ثلاث ثلاثيات جاءت في الوقت الحاسم بالدقائق الأخيرة. في المقابل، برز من المنامة حسن نوروز 18 نقطة والأمريكي بييري 17 نقطة ومواطنه ايبانكس 14 نقطة وعلي حسين 9 نقاط. وخاض الفريقان القمة بغياب عناصر مؤثرة بسبب الإصابة، وكان أبرز الغائبين من الأهلي الأمريكي بلاكني والكابتن محمد قربان ومحمد كويد، بينما غاب عن المنامة أحمد نجف ومحمد حسين وأحمد سلمان.

البحرين يسقط الحالة

وفي المباراة الثانية التي لم تخلُ من الإثارة والمنافسة الشرسة، تمكّن البحرين من إسقاط منافسه الحالة بنتيجة (86/‏75)، لتجدد سلة «الغزال» من إنعاش آمالها في المنافسة على المركزين الثالث والرابع. وشهدت نتائج الفترات الأربعة على النحو الآتي: (23/‏20)، (21/‏21)، (29/‏17)، (13/‏7)، وبرز من البحرين المحترفين ويلوسون 42 نقطة وباتمان 19 نقطة، بينما برز من الحالة المحترف برايين 32 نقطة وحسين سلمان 20 نقطة.