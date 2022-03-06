جسور المستقبل بمكة المكرمة

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية جسور الشبابية ريان بن يوسف العارف أن البرنامج سيكون منصة معرفة مهارية لتمكين الشباب والشابات من معارف ومهارات الحياة والمستقبل، لصقل المهارات وتعزيز دور المشاركة المجتمعية بين الشباب ومؤسسات القطاع المختلفة، وأضاف أن هناك شراكات مجتمعية تسهم في تأهيل الشباب لتكوين مجتمعات تفاعلية للشباب تأتي عبر مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات.
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