جسور المستقبل بمكة المكرمة

تستعد جمعية جسور الشبابية بمنطقة مكة المكرمة لإطلاق برنامجها النوعي بعنوان «جسور المستقبل» والذي يستهدف الشباب ذكورًا وإناثًا في رفع الوعي المعرفي وتنمية مهاراتهم لدعمهم مهنيًا، ويشتمل البرنامج على عدد من ورش العمل التخصصية وهي (التفكير التصميمي، الإنتاجية الشخصية، صناعة المحتوى الرقمي، التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية) حيث سيقدم ورش العمل عددًا من المتخصصين في ذات المجال، كما سيقام البرنامج لمدة 10 أيام وذلك بدعم سخي من مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، وستقام ورش العمل بالشراكة مع مؤسسة النخلة الطيبة وأكاديمية دلة للعمل التطوعي ومركز حي الصفا التابع لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة وبالمشاركة المجتمعية مع عدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الأحياء بالمنطقة.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية جسور الشبابية ريان بن يوسف العارف أن البرنامج سيكون منصة معرفة مهارية لتمكين الشباب والشابات من معارف ومهارات الحياة والمستقبل، لصقل المهارات وتعزيز دور المشاركة المجتمعية بين الشباب ومؤسسات القطاع المختلفة، وأضاف أن هناك شراكات مجتمعية تسهم في تأهيل الشباب لتكوين مجتمعات تفاعلية للشباب تأتي عبر مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات.