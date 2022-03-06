وعي المجتمع يلغي الإجراءات الاحترازية

بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا ، رصدت «دوت الخليج» مدى وعي المجتمع في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

أماكن مفتوحة

وأوضح العديد من رواد المراكز التجارية أن القرار، عكس وعيا أكثر للمجتمع في الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، وقال سلطان أبو اثنين: ما زلت ألبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، حرصا على من حولي بالإضافة إلى الأماكن المغلقة ما زال دخولها يستوجب لبس الكمام.

وأضاف فهد الحربي أن قرار نزع الكمام في الأماكن المفتوحة صائب إلى حد كبير، وفي بداية الأمر كان هناك تخوف كبير من فيروس كورونا ولكن مع الإجراءات الصارمة ووعي المجتمع، لم يعد هناك تخوف وبإذن الله الجائحة زائلة.

إجراءات التباعد

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية، المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها، وكذلك إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن «المغلقة والمفتوحة» والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.