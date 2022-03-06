تفعيلا ليوم المشي العالمي تحت شعار «امشي30»، تم تنفيذ الفعالية أمس، بشارع الفن بمحافظة المجاردة بحضور المحافظ المكلف ثامر المرزوقي، ومدير القطاع الصحي إبراهيم عسيري، وعدد من مدراء الإدارات الحكومية.



كانت هذه تفاصيل خبر مشي بالمجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.