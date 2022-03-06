الغبار يعلق رحلات نجران

داهمت عاصفة ترابية منطقة نجران أمس، وتسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية مما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية في المطار.

حرص ووقاية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار العوالق الترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، وبين أن الحالة شملت محافظات بدر الجنوب، وثار، وشرورة، وحبونا، ويدمه، فيما دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة إلى الوقاية من الغبار من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للأتربة، إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار، وإلى التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل للمرضى المصابين بالربو.

جبهات هوائية

وأوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن العواصف الغبارية الكبرى التي تؤثر على السعودية نوعان: الأولى تظهر عادة في فصلي الشتاء والربيع، وسببها الجبهات الهوائية الباردة، والتي تأتي في مؤخرة المنخفضات الجوية المتوسطية، وتكون قادمة من الشمال الغربي، وهي باردة، وعنيفة، ومثيرة للغبار، وقد يستمر تأثيرها أكثر من 48 ساعة. والثانية عواصف رملية صيفية تنشأ بسبب رياح البوارح، تشمل موجات البرد الشديدة قد تكون انتهت في معظم المناطق عدا الشمالية، ولكن تبقى درجة الحرارة مترنحة بين ارتفاع وانخفاض محسوس خلال شهر مارس.

سحب متفرقة

وتوقع المسند أن تنشط الرياح السطحية الغربية والتي قد تثير الغبار على تبوك وشمالي المدينة المنورة وغربي حائل والجوف، مع سحب متفرقة تتشكل فوق المناطق الشمالية قد يهطل من بعضها زخات مطرية خفيفة، وكتلة الغبار العالق تتواجد فوق مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير ونجران وجنوبي منطقة الرياض، وجزئياً القصيم، أما اليوم فيطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة شمال المملكة وصولاً لحائل، لتصبح الأجواء باردة نسبيا، بينما تبقى معتدلة في المرتفعات الجنوبية الغربية وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة. كذلك طقس مستقر في عموم المناطق بإستثناء أجزاء محدودة جنوب غرب المملكة، والتي يحتمل أن تهطل بها زخات متفرقة من الأمطار. أيضا رياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة في أجزاء من شرق ووسط المملكة، بينما تكون شمالية غربية نشطة شمال المملكة تثير الغبار والأتربة.