تعطل إشارة يربك السير في المجاردة

أدى تعطل الإشارة الضوئية الوحيدة بوسط محافظة المجاردة، منذ عدة أيام إلى إرباك الحركة المرورية في المحافظة، ما حدا بمرور المحافظة إلى إغلاق المثلث بالحواجز البلاستيكية، وتحديد اتجاهات السير وتوجيهها إلى التقاطعات في الاتجاهات الأربع، في شوارع «بدر وأحد وحطين» ما سبب زحاما شديدا على تلك التقاطعات، وبعض التجاوزات من قائدي المركبات، خاصة تقاطع شارع حطين المؤدي إلى ثانوية جابر بن حيان، الذي يشهد زحاما شديدا.

وكانت الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، تسببت في إتلاف الإشارة الضوئية والرصد الآلي «ساهر».