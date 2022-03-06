أدى تعطل الإشارة الضوئية الوحيدة بوسط محافظة المجاردة، منذ عدة أيام إلى إرباك الحركة المرورية في المحافظة، ما حدا بمرور المحافظة إلى إغلاق المثلث بالحواجز البلاستيكية، وتحديد اتجاهات السير وتوجيهها إلى التقاطعات في الاتجاهات الأربع، في شوارع «بدر وأحد وحطين» ما سبب زحاما شديدا على تلك التقاطعات، وبعض التجاوزات من قائدي المركبات، خاصة تقاطع شارع حطين المؤدي إلى ثانوية جابر بن حيان، الذي يشهد زحاما شديدا.
وكانت الأمطار الأخيرة التي شهدتها المحافظة، تسببت في إتلاف الإشارة الضوئية والرصد الآلي «ساهر».
كانت هذه تفاصيل خبر تعطل إشارة يربك السير في المجاردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.