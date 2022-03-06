تجمع المدينة الصحي يعلن استراتيجية الخمس سنوات

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن استراتيجيته المعتمدة خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تضمنت في أهدافها تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وأيضًا تحسين التشغيل والاستدامة المالية.

وبين التجمع في استراتيجيته بأن رؤيته هي أن يكون تجمع المدينة المنورة الصحي مقدم الخدمة الصحية الموثوق لصحة ورفاهية مجتمع المدينة المنورة، فيما تتمثل رسالته تحسين الصحة السكانية في المدينة المنورة عبر منظومة متكاملة وكوادر ذات كفاءة ومجتمع ممكن، وشملت الاستراتيجية خمس قيم وهي خدمات محورها الفرد، والعمل الجماعي، والاحترام، والمسؤولية، والتمكين.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن استراتيجيته تتوافق مع برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي والتي تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظامًا صحيًّا شاملًا وفعالًا ومتكاملًا، يقوم على صحة الفرد والمجتمع (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر)، ويعتمد على مبدأ الرعاية القائمة على القيمة التي تضمن الشفافية والاستدامة المالية من خلال تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض، وتطبيق النموذج الجديد للرعاية المتعلقة بالوقاية من الأمراض، فضلًا عن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية، والتركيز على رضا المستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الأدلة، وإنشاء وتمكين أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة التي تغطي جميع مناطق المملكة.