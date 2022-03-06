صحة بيشة تدشن امش 30

دشنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الحملة الوطنية للمشي تحت شعارامش30 ، وذلك في حديقة الملك عبدالله بمدينة بيشة بحضور الجهات المشاركة (البلدية - التعليم - الأمن العام، الهلال الأحمر - جمعية سندهم ).

وشارك في الحملة جميع فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، وذلك لرفع الوعي الصحي وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ودورها في تحسين الصحة. وتضمنت الفعاليات تواجد الأركان التوعوية، والتي بدأت بركن تعريفي بحملة (امش 30)، وركن الفحص وقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وركن اليوم العالمي للسمنة، وركن السكري والضغط، وركن فيروس كورونا، وركن التدخين, وركن اليوم العالمي للسمع، وركن اليوم العالمي للدرن.

وفي السياق نفسه تم تدشين الحملة في قطاع الرعاية بسبت العلاية، ومستشفى سبت العلاية ، ومستشفى وقطاع البشائر ومستشفى وقطاع تثليث، وقطاع الأمواه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مدير صحة بيشة فالح بن ناصر الشهراني.