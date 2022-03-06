صناديق لدعم القطاعات غير الربحية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إنشاء صندوقين استثماريين لتطوير القطاعات غير الربحية خلال حفل إطلاقٍ استضافته الوزارة الأسبوع الماضي. فمن خلال هذين الصندوقين الاستثماريين، «صندوق جدوى المتوازن للتنمية الاجتماعية» و«صندوق جدوى المتحفظ للتنمية الاجتماعية»، ستقدم جدوى مع الوزارة منصة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومخصصة للجهات غير الربحية المرخصة من قبل الوزارة، وتهدف هذه المنصة إلى الحفاظ على رأس مال الجهات غير الربحية المشاركة وتنميته على المدى الطويل. وسيكون لدى الجهات غير الربحية المشارِكة حرية الاختيار ما بين الاستراتيجيات المتوازنة أو المتحفظة لاستثمار رؤوس أموالها من خلال فئات الأصول.

وبصفتها مدير صندوق، ستقدم جدوى الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لضمان إدارة رؤوس الأموال المشاركة بما يتماشى مع أهدافها الاستثمارية، ومدى تقبل المخاطر ومتطلبات السيولة.

وبهذه المناسبة، قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي: «تلعب الجهات غير الربحية دورًا مهمًا في كل مجتمع، حيث تخدم برامجهم وتمكن المحتاجين من الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة. وتحرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها».

من جهته، أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري: «تستحق الجهات غير الربحية في المملكة إدارة استثمار عالمية المستوى تمكنها من توسيع مواردها المالية وزيادة أثرها الاجتماعي».