صناديق لدعم القطاعات غير الربحية

وبصفتها مدير صندوق، ستقدم جدوى الدعم الاستراتيجي والتشغيلي لضمان إدارة رؤوس الأموال المشاركة بما يتماشى مع أهدافها الاستثمارية، ومدى تقبل المخاطر ومتطلبات السيولة.
وبهذه المناسبة، قال نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي: «تلعب الجهات غير الربحية دورًا مهمًا في كل مجتمع، حيث تخدم برامجهم وتمكن المحتاجين من الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة. وتحرص الوزارة على تنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية، وتمكينها من تحقيق أهدافها وأثرها الاجتماعي المنشود من خلال توسيع وتنويع مصادر دخلها».
من جهته، أضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار طارق السديري: «تستحق الجهات غير الربحية في المملكة إدارة استثمار عالمية المستوى تمكنها من توسيع مواردها المالية وزيادة أثرها الاجتماعي».
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