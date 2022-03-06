استشارات تربوية للطلاب

أطلق تعليم نجران خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني، من خلال تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، ولتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات، وهي تساعد على تهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب، وتأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدمها إدارة تعليم نجران، بمشاركة نخبة من مشرفي الوحدة الإرشادية ومشرفي التوجيه والإرشاد، لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب وأسرهم للتغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات، وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتر، من خلال قيام فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات.



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