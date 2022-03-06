رؤساء الجمعيات الكشفية العربية يلتقون في القاهرة

يعقد رؤساء الجمعيات والهيئات والاتحادات الكشفية العربية اجتماعاً بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة خلال الفترة 4-5 مارس الحالي. وأوضح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية مُدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي أن الاجتماع سيناقش ويستعرض عدداً من الموضوعات، ومن أهمها الإعداد للمؤتمر الكشفي العربي الثلاثين. واستعراض إنجازات الجمعيات والهيئات والاتحادات الكشفية العربية الأعضاء بالمنظمة، وعرض إنجازات الإقليم طبقاً للخطة الإستراتيجية، بالإضافة إلى عرض الجمعيات والهيئات والاتحادات المستضيفة للأحداث العربية 2022، ومناقشة المشاركة العربية في المناسبات الكشفية العالمية القادمة.



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