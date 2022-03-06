ماذا قال الجلاجل في رسالته لأبطال الصحة

توجه وزير الصحة فهد الجلاجل برسالة إلى أبطال الصحة الذين عملوا في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس كورونا أثنى فيها على كل الجهود التي قاموا بها والتضحيات التي قدموها في سبيل الفحص والعلاج من هذا الفيروس.

وقال: "في المستشفيات.. في مراكز الرعاية الأولية.. في عيادات تطمن.. في مراكز تأكد..في مراكز اللقاح.. كنتم خط المواجهة الأول مع الفيروس، تصديتم له بشجاعة لحماية مجتمعكم.

وأضاف الجلاجل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بجهودكم نحن اليوم على مشارف انتهاء الجائحة. لكم الدعوات الصادقة من كل مواطن ومقيم".