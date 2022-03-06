ماذا قال الجلاجل في رسالته لأبطال الصحة

وقال: "في المستشفيات.. في مراكز الرعاية الأولية.. في عيادات تطمن.. في مراكز تأكد..في مراكز اللقاح.. كنتم خط المواجهة الأول مع الفيروس، تصديتم له بشجاعة لحماية مجتمعكم.
وأضاف الجلاجل في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بجهودكم نحن اليوم على مشارف انتهاء الجائحة. لكم الدعوات الصادقة من كل مواطن ومقيم".
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