احتفاء بفائزات جائزة الأميرة نورة للتميّز

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحتفي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الثلاثاء المقبل، بالفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي بدورتها الرابعة، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، في مركز المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وتتضمن الجائزة «6» مجالات أُعلن عنها في نوفمبر الماضي للترشح وهي: العلوم الصحية «صحة المرأة»، العلوم الطبيعية

«الطاقة والطاقة المتجددة»، الدراسات الإنسانية «دراسات علمية أبرزت الهوية المحلية والتراث الوطني» الأعمال الاجتماعية «الأوقاف النسائية»، المشاريع الاقتصادية «مشاريع ريادية ساهمت بدعم السياحة الداخلية»، وأخيرًا الأعمال الفنية «الخط العربي».

وتهدف الجائزة إلى التعريف بإنجازات المرأة السعودية، وتسليط الضوء عليها وتقدير المتميزات والمبدعات، بالإضافة إلى تحفيز الأجيال الجديدة من النساء على الإسهام الجاد في التنمية الشاملة ودعم العمل النسائي المتميّز.

وتأتي الجائزة التي مرت بثلاث دورات سابقة، تحقيقًا لأحد التوجهات الرئيسة في خطة الجامعة الإستراتيجية 2025، والمتمثل في تمكين ودعم المرأة السعودية في شتى المجالات، لتكون محركًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وصولاً إلى تعزيز حضور المرأة السعودية، ومشاركتها وفقًا لتطلعات رؤية 2030.