وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أنه "تجرى اختبارات هذا الفصل بشكل حضوري لجميع الطلاب والطالبات، بما فيهم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، حيث تعد هذه الاختبارات هي أول اختبارات تعقد لهم بشكل حضوري منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورنا، وقد بذلت إدارات المدارس الابتدائية، والموجهين الطلابيين فيها جهودا كبيرة لتهيئة طلاب وطالبات هذه المرحلة التهيئة التربوية والنفسية المناسبة.
يذكر أن عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في محافظة الخرج الذين سيؤدون الاختبارات بلغ 41754 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 19700 طالبا وطالبة، أما في المرحلة الثانوية فقد وصل العدد إلى 12316 طالبا وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدارس الخرج تحتضن 74 ألف طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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