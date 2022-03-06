مدارس الخرج تحتضن 74 ألف طالب وطالبة في اختبارات نهاية الفصل الثاني

استقبلت مدراس محافظة الخرج للبنين والبنات اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي لمدة أسبوع حيث فتحت مدارس الخرج أبوابها لاستقبال 73761 طالبا وطالبة سيؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني، وسط استعداد تام من قبل مدارس البنين والبنات في محافظة الخرج.

وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أنه "تجرى اختبارات هذا الفصل بشكل حضوري لجميع الطلاب والطالبات، بما فيهم طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، حيث تعد هذه الاختبارات هي أول اختبارات تعقد لهم بشكل حضوري منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة كورنا، وقد بذلت إدارات المدارس الابتدائية، والموجهين الطلابيين فيها جهودا كبيرة لتهيئة طلاب وطالبات هذه المرحلة التهيئة التربوية والنفسية المناسبة.

يذكر أن عدد طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية في محافظة الخرج الذين سيؤدون الاختبارات بلغ 41754 طالبا وطالبة في حين بلغ عدد طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة 19700 طالبا وطالبة، أما في المرحلة الثانوية فقد وصل العدد إلى 12316 طالبا وطالبة.