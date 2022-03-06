شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات التقنية والفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم بمعالي وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيرالد إدغار جريمستون، وذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي في الرياض.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، توسيع التعاون الثنائي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، وتطوير المشاريع الرقمية المشتركة وفي مقدمتها One Web-Neom Tech.

كما جرى إطلاع الجانب البريطاني على فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية في مجالات التقنية والفضاء والابتكار في المملكة.