شكرا لقرائتكم خبر معرض الدفاع العالمي 2022 المملكة ترسم ملامح مستقبل صناعة التقنيات العسكرية والأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوجيه ودعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، انطلق أمس بالرياض معرض الدفاع العالمي الأول بحضور 100 وفد عسكري ممثلين لـ 80 دولة وهو ما تم وصفه بـ «الحدث الاستثنائي» الذي تسعى المملكة من خلاله إلى رسم ملامح مستقبل الدفاع والأمن في البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وفق خطط طموحة ترصدها في المعرض الذي يكشف عن أحدث التقنيات العسكرية والأمنية وصناعة الشراكات.

معارض مصاحبة بالمناطق

وأطلقت وزارة الدفاع، ممثلة بالإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي ثمانية معارض مصاحبة في مناطق المملكة، بالتزامن مع معرض الدفاع العالمي 2022، امتدادا لشراكتها الرئيسة في المعرض العالمي للدفاع، ورغبة بإتاحة الفرصة لمنسوبيها والجمهور العام في مناطق المملكة بالزيارة الافتراضية لجناح الوزارة في المعرض، والاطلاع على أحدث منظومات الدفاع العالمية وفعاليات المعرض.

وتستعرض المعارض المصاحبة قصة مراحل تطور الوزارة، وأفرع القوات المسلحة السعودية، والنتائج التي تحققت على أرض الواقع، تجسيدا للرؤية التي دشنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى الدور التنموي للوزارة في المجالات الصحية والتعليمية والإسكان.

وتتنوع مواقع المعارض لتشمل عددا من مدن المملكة المختلفة، في المرافق التابعة لوزارة الدفاع وتقتصر زيارتها على منسوبي الوزارة في كل من مدينة الملك فهد العسكرية بالظهران، قيادة المنطقة الغربية، مدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بالشمالية الغربية، ومدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وذلك بدءا من غد وحتى الـ10 من مارس الجاري، من التاسعة صباحا حتى 2 ظهرا، ويمتد القسم الآخر من الأجنحة المصاحبة ليستهدف الجمهور العام من مواطنين ومقيمين وزائرين، حيث تدشن الوزارة ثلاثة أجنحة مصاحبة، في مجمع «يو ووك» بمدينة الرياض، و»العرب مول» في مدينة جدة، ومجمع «الظهران مول» في مدينة الدمام، وتستقبل هذه الأجنحة الزوار بدءا من غد وحتى 12 مارس الجاري، من العاشرة صباحا حتى 10 مساء، وتتيح هذه الأجنحة بشكل يومي عيش تجربة زيارة جناح الوزارة في المعرض، وتجربة أحدث تقنيات الواقع المعزز وشاشات المحاكاة واستعراض فعاليات المعرض.

توطين الصناعات العسكرية والأمنية

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن المملكة ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وقال في كلمته اليوم خلال منتدى الرياض للدفاع «2022» الذي أقيم على هامش معرض الدفاع العالمي، «إن الاقتصاد السعودي أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، وهو منفتح أمام المستثمرين العالميين والشراكات الاستراتيجية، كما أن ما يقرب من 50% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 30 عاما، وهذا يعني الديناميكية والإمكانيات والابتكار، مؤكدا أنه من خلالا استراتيجية واضحة توفرها رؤية المملكة 2030 التي تقع في قلب العالمين العربي والإسلامي وكمركز يربط بين القارات الثلاث، تعد المملكة قوة استثمارية تمثل الاستقرار والازدهار»، لافتا إلى أن عدة دول في المنطقة أيضا تعمل بشكل متزايد على تطوير سياسة صناعية لقطاعات الدفاع المحلية، وتعاوننا هو أحد مكونات النجاح المشترك.

وأفاد أن استراتيجيتنا وأهدافنا واضحة، مضيفا أنه ليس هناك وقت أفضل من أي وقت مضى للاستثمار في قطاع الدفاع كما هو الحال اليوم في المملكة العربية السعودية، وكجزء من مبادرة سلاسل الإمداد الخاصة بنا، حددنا بالفعل أكثر من 70 فرصة استثمارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وحوافز نوعية لدعم المستثمر.

الصناعات العسكرية والتوطين







توطين 50 % من الانفاق العسكري بحلول 2030



الاقتصاد السعودي أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم



50 % من نصف سكان المملكة أقل من 30 عاما



70 فرصة استثمارية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات



«مدن»: جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للصناعات الدفاعية

قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم «إن المدن الصناعية تمكنت من جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للصناعات الدفاعية الوطنية، إذ تضم المدينة الصناعية الثانية بالرياض شركة انترا للتقنيات الدفاعية العاملة في صناعة الطائرات بدون طيار بحجم استثمارات وطنية تصل إلى 10 ملايين ريال».

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقا من رؤيتها بأن تكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتكنولوجية، ويحقق النمو بشكل تكاملي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة بالشراكة مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار المبادرات المسند تنفيذها إلى مدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وقال «إن جناح «مدن» في المعرض يستعرض الخدمات والمنتجات والحوافز الصناعية المبتكرة التي تعزز قاعدتها الإنتاجية، في إطار الجهود المبذولة لتوطين الصناعات العسكرية وفتح أفق أوسع نحو تحقيق مستهدفات رؤية «السعودية 2030» وتطلعاتها لتعزيز الاستدامة الصناعية وتحقيق ريادتها».

وأوضح أن مدن تمضي بشكل حثيث لتطوير منتجات تحقق قيمة مضافة إلى جميع شركائها الصناعيين، تتمثل في أراضٍ صناعية وخدمية مكتملة المرافق تبدأ من 1,700م²، إلى جانب منتج المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة تتراوح بين 200م2 و 1,500م² تنتشر في 21 مدينة صناعية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات التمويل ممثلة في منتجي أرض وقرض صناعي، ومصنع وقرض، ومنتج أسس، بما يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ويمكن لعمل المرأة.

منتجات مدن بالأرقام





تطوير منتجات تحقق قيمة مضافة لشركائها الصناعيين.



مصانع جاهزة بمساحات تتراوح بين 200م2 و1,500م².



منتجاتها تنتشر في 21 مدينة صناعية.



15 مليون ريال لصناعة المنسوجات والملاجئ العسكرية.



تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة.



تضم أكثر من 4 آلاف مصنع.



نقاشات حول مستهدفات رؤية 2030 وقضايا التطوير والابتكار

شهد المعرض في يومه الأول برنامجا تخلله ندوات عديدة، استقطب عددا من كبار قادة الدفاع من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والحكومية، لمناقشة موضوعات ومحاور عديدة تضمنت رؤية السعودية 2030 والتكنولوجيا والابتكار والمهارات اللازمة في تحديد مستقبل الدفاع، ومحركات الاقتصاد والسياسة ومختلف الاستراتيجيات التي ستشكل الدفاع العالمي في المستقبل.

وكان من بين المشاركين في النقاشات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد، ورئيس جامعة الملك فهد الدكتور محمد السقاف، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وجرت نقاشات حول موضوعات رئيسة في الجيش والدفاع، فيما قدم كبار المسؤولين من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك BAE Systems و Lockheed Martin و Raytheon و Boeing و L3Harris Technologies مداخلات مهمة أثناء مشاركاتهم في مختلف الجلسات.

مما يذكر أن برنامج القيادة الفكرية يعد مسهما رئيسا في معرض الدفاع العالمي بما يعزز مكانة هذا الحدث العالمي كواحد من أهم الفعاليات في مجال الدفاع الدولي.

ماذا يقدم المعرض خلال 4 أيام؟

البر

يقدم عروضا وندوات مباشرة لأحدث ابتكارات الأنظمة الدفاعية البرية.

الجو

معرضا ضخما وعروضا جوية مميزة لأحدث أنظمة الطيران العسكري.

البحر

عروض الواقع المعزز وندوات تناقش مجال التوافق العملياتي عبر التقنيات البحرية المستقبلية.

أمن المعلومات

عروضا للأنظمة المختصة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الوطني.

الفضاء

عروض محاكاة ومعروضات للأقمار الصناعية العسكرية والأسلحة الفضائية التجريبية.

أرقام من المعرض

30 ألف زائر خلال 4 أيام.

80 دولة مشاركة.

800 ألف م2 مساحة المعرض.

3 كلم حجم مدرج الطائرات.

600 مقابلة شخصية مباشرة.

6 عروض يومية لمدة 20 دقيقة.

5 آلاف طالب وطالبة يشاركون.

5 قطاعات دفاع في المعرض.

470 وسيلة إعلامية محلية وعالمية.

3 آلاف من كبار الشخصيات العالمية.

23200 م2 لعرض المعدات العسكرية البرية.

590 جهة عارضة.

100 وفد عسكري.

60 جناحا للضيافة.

8 معارض مصاحبة

أطلقتها وزارة الدفاع في عدد من المناطق.

تقدم زيارة افتراضية لجناح الوزارة في المعرض.

الاطلاع على أحدث منظومات الدفاع العالمية.

استعراض قصة مراحل تطور وزارة الدفاع.

التعرف على أفرع القوات المسلحة السعودية.

رصد النتائج التي تحقق على أرض الواقع.

زيارة المعارض حتى 10 مارس الجاري.

من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

أهمية المشاركة في هذا الحدث

معرض الدفاع العالمي حدث استثنائي في حجمه ومستواه؛ لأنه يمثل فرصة نوعية لصناع القرار والمشترين في مجال الدفاع والأمن، فهو يقدم من خلال مساحات عرضه الشاسعة وجدول فعالياته المتنوع منصة رائدة لاستعراض أحدث المنتجات الدفاعية وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع.

لماذا المملكة العربية السعودية؟

المملكة هي الوجهة المثالية لهذا المعرض نظرا لما تتمتع به من مقومات تجعلها محركا رئيسا للقطاع، ولما تملكه من خطط طموحة للعب دور محوري ورائد على صعيد تطوير التقنيات الدفاعية تماشيا مع أهداف رؤية 2030 التي تستهدف توطين 50% من إنفاق المملكة العسكري.

عبر هذا المعرض، توفر المملكة فرصة للعالم للشراكة معها في رحلتها نحو رسم ملامح مستقبل صناعة الدفاع.

مبادرة "عام القهوة" في المعرض.. وجولات تراثية لكبار الشخصيات

تشارك وزارة الثقافة بأنشطة ثقافية متنوعة في معرض الدفاع العالمي، وتتقدم مبادرة «عام القهوة السعودية 2022» أنشطة ثقافية متنوعة، وذلك من خلال تجهيز أماكن مخصصة لاستقبال الضيوف والزوار والترحيب بهم وتقديم القهوة السعودية لهم، إلى جانب استعراض طريقة صنعها وتحضيرها وتقديمها، في مكان تم تصميمه بوحي من التقاليد السعودية، محتويا على قطع من الأثاث السعودي التقليدي، إلى جانب تقديم عناصر الضيافة الأخرى من التمر ومشتقاته والمشروبات الباردة، وتنظيم جولات سياحية تراثية لكبار الشخصيات في قصر المصمك وقصر سلوى.

كما تضمنت الأنشطة مشاركة هيئة الأزياء بتصميم زي رسمي ذي طابع عسكري، لإبراز دور الصناعة السعودية وهويتها العسكرية التاريخية، إضافة لعرض في غرف إقامة ضيوف المعرض لسلسلة من الأفلام الوثائقية المنتقاة التي تحكي قصة تاريخ المملكة وثقافتها وتراثها.

وجهزت وزارة الثقافة مكتبة في معرض الدفاع العالمي مستوحاة من إحدى مكتبات الرياض، تحتوي على كتب بلغات مختلفة عن تاريخ المملكة، إلى جانب عرض بعض المخطوطات المتعلقة بتاريخ وثقافة المملكة، والتي وفرتها الوزارة بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية.

كما أعدت الوزارة معرضا مصغرا للتراث السعودي يقدم شروحات بعدة لغات، ويركز على قطع من السيوف والخناجر التراثية.

وتسجل الموسيقى التقليدية العسكرية تواجدها في المعرض من خلال خلفيات موسيقية معدة خصيصا لهذا الحدث العالمي، والتي سيتم تشغيلها عبر نظام الصوت العام لقاعات المعرض، وتشمل الخلفيات الموسيقية العرضة التقليدية مع الموسيقى التقليدية كترحيب بالزوار عند دخولهم لقاعات المعرض، وكذلك تصميم هوية موسيقية خاصة لمعرض الدفاع العالمي من قبل هيئة الموسيقى.

وأعدت الوزارة هدايا تذكارية لضيوف المعرض، متضمنة كتاب «بعثة الطائف» الذي يحكي باللغتين العربية والإنجليزية اهتمام الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ببناء جيش سعودي عسكري بسواعد وأياد سعودية، وكذلك اهتمامه ــ رحمه الله ــ بتأسيس أول وكالة في الدفاع، كما يضم الكتاب مجموعة من الصور المهمة التي توثق أعمال البعثة العسكرية الأمريكية التي قامت بتدريب الضباط السعوديين في الطائف في عامي 1363هـ - 1364هـ، ضمن برنامج التعاون الأمريكي السعودي في بناء قدرات الجيش السعودي، والتي قام بالتقاطها السيد الفرد براكين المشارك في تلك البعثة.

اتفاقية لتطوير قدرات الدفاع الجوي

على هامش معرض الدفاع العالمي الأول أمس تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك يجمع شركة «راينميتال للدفاع الجوي» ومجموعة «ماز»، لإنشاء مشروع RADARABIA لتصنيع وصيانة أنظمة الدفاع الجوي وتطوير القدرات المحلية.

«الدرون السعودي»

يطلق عليه «عاصف 1»، ويتمتع بخصائص مميزة، أهمها أنه لا يحتاج إلى مدرج للإقلاع والهبوط «VTOL»