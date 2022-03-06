مناطق موسم الرياض تستقبل زوارها بكامل طاقتها الاستيعابية

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وأتيح لزوار موسم الرياض أمس الاستغناء عن الكمامات في الأماكن المفتوحة بجميع فعاليات ومناطق الموسم، تماشيا مع ما صرح به مصدر مسؤول في وزارة الداخلية من رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا داخل المملكة.
ويعود التقارب بين العائلات والزوار في مقاهي ومطاعم الموسم، نظرا لرفع إجراءات التباعد التي كانت تفصل بينهم لمسافات محددة، حفاظا على سلامتهم من آثار الجائحة التي تضاءلت مخاطرها بسبب التقدم الذي حققته المملكة في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس داخل المجتمع.
ويأتي استقبال الموسم لزواره بكامل الطاقة الاستيعابية لمناطقه قبل أيام من بدء إجازة الفصل الدراسي الثاني بالمملكة، مما يسهم في زيادة الإقبال على فعاليات الموسم، ومضاعفة الأنشطة الترفيهية في مناطقه التي تستقبل الشغوفين بالترفيه، والباحثين عن خياراته المتنوعة من داخل المملكة وخارجها.
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