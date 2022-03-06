«الصحة الواحدة» وراء ضرورة توطين اللقاحات البيطرية

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ولفت إلى أن كل لقاح يستغرق توطينه مدة عام من خلال نقل التقنية والمعرفة.
وشدد حسنين على أهمية النظر لهذا الأمر بنظره شمولية، فمفهوم الصحة الواحدة والذي يعني بصحة الإنسان والحيوان والبيئة معا. وأنه من الممكن انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان، وبعضها خطير وسريع الانتشار كما حدث في جائحة «كوفيد-19»، فلا يمكن قصر اهتمامنا على صحة الإنسان فقط وإهمال صحة الحيوان، أوالحفاظ على البيئة والنبات لأن جميعها مترابطة ويؤثر كل منها على الآخر.
وأشار إلى أن توطين تصنيع اللقاحات البيطرية يدعم الأمن الغذائي في المملكة، فأمراض الحيوان تتسبب في موت أعداد كبيرة من الماشية والطيور سنويا أو تجعلها مريضة وغير صالحة للاستهلاك، منوها إلى أهمية توطين اللقاحات للأمن الوطني وإن كانت مكلفا في البداية إلا أن الكلفة تنخفض بمرور الوقت.
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