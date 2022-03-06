شكرا لقرائتكم خبر «الصحة الواحدة» وراء ضرورة توطين اللقاحات البيطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل أيام عن مذكرة تفاهم لتوطين اللقاحات البيطرية بين الشركة السعودية للقاحات الطبية وشركة بوهرنجر انجلهيم الألمانية، أكد المدير الإداري للشركة السعودية للقاحات الطبية الدكتور مازن حسنين لـ»مكة» أن الخطة الحالية تتضمن توطين 6 لقاحات تبدأ بلقاح الحمى القلاعية ومن ثم لقاح إنفلونزا الطيور، ويجري التواصل مع الزراعة لتحديد اللقاحات ذات الأولوية ليتم توطينها بالكامل.

ولفت إلى أن كل لقاح يستغرق توطينه مدة عام من خلال نقل التقنية والمعرفة.

وشدد حسنين على أهمية النظر لهذا الأمر بنظره شمولية، فمفهوم الصحة الواحدة والذي يعني بصحة الإنسان والحيوان والبيئة معا. وأنه من الممكن انتقال الأمراض من الحيوان للإنسان، وبعضها خطير وسريع الانتشار كما حدث في جائحة «كوفيد-19»، فلا يمكن قصر اهتمامنا على صحة الإنسان فقط وإهمال صحة الحيوان، أوالحفاظ على البيئة والنبات لأن جميعها مترابطة ويؤثر كل منها على الآخر.

وأشار إلى أن توطين تصنيع اللقاحات البيطرية يدعم الأمن الغذائي في المملكة، فأمراض الحيوان تتسبب في موت أعداد كبيرة من الماشية والطيور سنويا أو تجعلها مريضة وغير صالحة للاستهلاك، منوها إلى أهمية توطين اللقاحات للأمن الوطني وإن كانت مكلفا في البداية إلا أن الكلفة تنخفض بمرور الوقت.