مبادرة مكية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة

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وانطلقت الفعالية بمواقف حجز السيارات بالشرائع، وتضمنت بمشاركة نحو 500 شخص من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، سعيا إلى تحفيز كافة فئات المجتمع، وبلغ طول مسار المشي نحو 3000 م.
الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة هيأت العديد من الأماكن الملائمة وممرات المشاة المجهزة لنجاح مثل تلك المبادرات، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية، لإيجاد متنفسات دائمة وإتاحة الفرصة في ممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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