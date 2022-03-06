شكرا لقرائتكم خبر مبادرة مكية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتزامن مع اليوم العالمي للمشي، ولتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذه الرياضة، والإسهام في رفع وعي المجتمع وتحفيز أفراده على اتباع سلوك صحي، وجعله عادة في حياتهم اليومية، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرة توعوية تطوعية بعنوان «خلينا نمشي»، حيث تسعى إلى رفع معدل الممارسين لهذه الرياضة وتعزيز الصحة العامة ونشر ثقافة المشي كونه أحد أهم ركائز تعزيز الصحة العامة، ومساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، بما له من فوائد تعود على الجسم بالنفع.

وانطلقت الفعالية بمواقف حجز السيارات بالشرائع، وتضمنت بمشاركة نحو 500 شخص من الجنسين، ومن مختلف الأعمار، سعيا إلى تحفيز كافة فئات المجتمع، وبلغ طول مسار المشي نحو 3000 م.

الجدير بالذكر أن أمانة العاصمة المقدسة هيأت العديد من الأماكن الملائمة وممرات المشاة المجهزة لنجاح مثل تلك المبادرات، والتي تم تصميمها وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية، لإيجاد متنفسات دائمة وإتاحة الفرصة في ممارسة هذه الرياضة، إضافة إلى تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.