شكرا لقرائتكم خبر 7 قرارات تعيد الحياة إلى طبيعتها.. لا حجر ولا تباعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت 7 قرارات أصدرتها المملكة أمس الحياة إلى طبيعتها بلا تباعد أو حجر مؤسسي أو منزلي، لتؤكد النجاح الكبير الذي أحرز في مواجهة جائحة كورونا . وشهدت ساعات الصباح الباكر أولى تباشير تلك القرارات، عندما أدى جموع المصلين صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي بعد رفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

وقبلها أزيلت ملصقات التباعد الجسدي داخل البيت العتيق التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة كورونا، حيث أسهمت تلك الملصقات بشكل كبير في إنجاح عمليات إدارة التفويج والحشود داخل المسجد الحرام، وذلك من خلال الممرات ومسارات المطاف والسعي والمصليات وغيرها من الأمور التي استحدثتها الرئاسة للحفاظ على سلامة قاصدي ومرتادي البيت الحرام.

فيما أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر إلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، أسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكدت أنه سوف تستمر التصاريح لأداء مناسك العمرة، والصلاة في الروضة الشريفة لضمان الانسيابية وتخفيف الازدحام.

ونوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة منذ رصد انتشار الجائحة عالميا، ودورها في مواجهة الجائحة على المستوى المحلي ومساندة الجهود الدولية في التصدي لها، وتقييمها المستمر للإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والزوار، عبر تهيئة البيئة الصحية الآمنة مع مراعاة متطلبات مكافحة العدوى كافة.

الإجراءات السبعة

