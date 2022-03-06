«ناجز العدل» تصدر 10 وكالات كل دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة العدل 840 ألف وكالة الكترونية عبر بوابة ناجز Najiz.sa، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بمعدل 10 وكالات في الدقيقة. وأوضحت العدل أن الخدمة وفرت نحو مليوني ورقة، مبينة أن وكالات العقارات والمطالبات والمحاكم والبنوك والمصارف والسيارات والسجلات التجارية، تصدرت قائمة الوكالات الصادرة. خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز:





تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد



اختيار أيقونة الوكالات



اختيار أيقونة إصدار وكالة



إضافة الوكيل



تحديد مدة الوكالة



اختيار بنود الوكالة



المراجعة والاعتماد



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