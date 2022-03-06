120 شيفا يقدمون الأطعمة في «فوديكس السعودية» بجدة

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وتقام المسابقة تحت إشراف الجمعية السعودية للطهاة، والجمعية الدولية للطهاة، وتطبق لجنة التحكيم المعايير العالمية لتقييم فنون الطهي، مما يسهم في رفع مستوى الطهاة المحترفين، وصناعة جيل جديد من المبدعين في إعداد مختلف الأطعمة، حيث تشمل المسابقة منافسات الطهي المباشر في فئات طبخ المقبلات والوجبات الخفيفة، وقائمة الخمسة أطباق «بارد، شوربة، الطبق الوسط، الطبق الرئيس، الحلويات»، وأشهى أنواع الطعام والحلويات.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الشيف ياسر جاد، أن المسابقة تدفع الموهوبين لإظهار إمكانياتهم وإبداعاتهم؛ في مثل هذه المنافسات التي تجمع الهواة وأصحاب الأعمال الغذائية الصغيرة، وربات البيوت المبدعات، حيث يعد كل متسابق وطهي وتقديم طبق رئيس مكون من نوعين اثنين في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، شريطة أن يتم إحضار كافة المكونات وهي بحالتها الطبيعية دون إعداد مسبق لها، دون تشذيب أو تقطيع أو تشريح مسبق.
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