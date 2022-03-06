شكرا لقرائتكم خبر 120 شيفا يقدمون الأطعمة في «فوديكس السعودية» بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم معرض «فوديكس السعودية 2022» مع اختتام فعالياته بمركز جدة للمنتديات والمعارض التابع لغرفة جدة أخيرا، مسابقة كولينير الدولية 2022، وسط تنافس 120 من الشباب والفتيات الموهوبين، والطهاة المحترفين على تقديم أشهى وأطيب الأطعمة والأطباق؛ التي تركز في نسختها الجديدة على مكافحة هدر الغذاء، والارتقاء بثقافة صناعة الطعام.

وتقام المسابقة تحت إشراف الجمعية السعودية للطهاة، والجمعية الدولية للطهاة، وتطبق لجنة التحكيم المعايير العالمية لتقييم فنون الطهي، مما يسهم في رفع مستوى الطهاة المحترفين، وصناعة جيل جديد من المبدعين في إعداد مختلف الأطعمة، حيث تشمل المسابقة منافسات الطهي المباشر في فئات طبخ المقبلات والوجبات الخفيفة، وقائمة الخمسة أطباق «بارد، شوربة، الطبق الوسط، الطبق الرئيس، الحلويات»، وأشهى أنواع الطعام والحلويات.

من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الشيف ياسر جاد، أن المسابقة تدفع الموهوبين لإظهار إمكانياتهم وإبداعاتهم؛ في مثل هذه المنافسات التي تجمع الهواة وأصحاب الأعمال الغذائية الصغيرة، وربات البيوت المبدعات، حيث يعد كل متسابق وطهي وتقديم طبق رئيس مكون من نوعين اثنين في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، شريطة أن يتم إحضار كافة المكونات وهي بحالتها الطبيعية دون إعداد مسبق لها، دون تشذيب أو تقطيع أو تشريح مسبق.