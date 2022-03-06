21,144 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 21,144 مخالفة، خلال المدة من 26 رجب الماضي إلى 2 شعبان الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6322 مخالفة، والحدود الشمالية الأقل بـ329. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 6322 الشرقية 3176 المدينة المنورة 2901 مكة المكرمة 1804 القصيم 1554 حائل 1366 الجوف 1008 جازان 707 الباحة 658 نجران 466 تبوك 455 عسير 398 الحدود الشمالية 329

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