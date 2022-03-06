21,144 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6322 مخالفة، والحدود الشمالية الأقل بـ329.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 6322
الشرقية 3176
المدينة المنورة 2901
مكة المكرمة 1804
القصيم 1554
حائل 1366
الجوف 1008
جازان 707
الباحة 658
نجران 466
تبوك 455
عسير 398
الحدود الشمالية 329
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