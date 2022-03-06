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21,144 مخالفة لاحترازات كورونا خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 21,144 مخالفة، خلال المدة من 26 رجب الماضي إلى 2 شعبان الحالي.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6322 مخالفة، والحدود الشمالية الأقل بـ329.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 6322

الشرقية 3176

المدينة المنورة 2901

مكة المكرمة 1804

القصيم 1554

حائل 1366

الجوف 1008

جازان 707

الباحة 658

نجران 466

تبوك 455

عسير 398

الحدود الشمالية 329

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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