تسجيل 317 إصابة بكورونا وشفاء 668

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 317 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 668 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الـ 24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 422 حالة. وبينت أنه سجلت حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 747,436 حالات التعافي727,544 الحالات النشطة 10,884 إجمالي الوفيات 9008

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