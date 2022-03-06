محمد بن مسعود - الدمام - عقب وصول أنجلينا الى عدن .. اعلامي بقناة اليمن الرسمية يتحدث عن صدور أوامر حكومية صادمة بشأن زياراتها

قال مدير الإخبار في قناة اليمن الرسمية، توفيق الشرعبي ان وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية أصدرت أوامر برفض عملية تصوير زيارة أنجلينا في مناطق سيطرة الشرعية

وكتب الشرعبي منشورا عبر صفحته الرسمية فيسبوك:

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مالذي سيحدث !؟

سيمنعون تصوير زيارة أنجلينا جولي في مناطق سيطرة الشرعية وسيتسابقون على إلتقاط الصور الشخصية معها .

* وحدة النازحين الجهة المنسقة قالت ان وزارة الخارجية رافضة فكرة التصوير .

واضاف:

* في صنعاء ستضع المليشيات الحوثية خطة إعلامية متكاملة ( أماكن قصف وجرحى وطوابير البترول .. الخ ) مع دعوة كل مراسلي القنوات والمصورين للحضور ، لان هذه فرصة ذهبية لوصول رسالتهم إلى العالم .

#بفشلنا_لا_بقوتهم

هذا ووصلت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي الى مطار العاصمة المؤقتة عدن على متن طائرة أممية اليوم

وتهدف الزيارة- بحسب الأمم المتحدة- إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع -المستمر في اليمن منذ سبع سنوات.

وقالت ان انجلينا جولي تزور اليمن اليوم لتسلط الضوء على الاحتياجات الإنسانية لليمنيين.

وأنجلينا جولي، هي ممثلة، وصانعة أفلام، وإنسانية أمريكية. حصلت على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و 3 جوائز غولدن غلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات. تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.