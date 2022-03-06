محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : الارصاد يطلق تحذير طارى لجميع المواطنين .. هذا ما سيحدث في 9 محافظات يمنية خلال الساعات القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تواجد موجة غبار واسعة الانتشار مصدرها وسط الجزيرة العربية عبر صحراء الربع الخالي. وتوقع المركز في بيان له اليوم الأحد، أن تؤثر موجة الغبار خلال الـ 24 ساعة القادمة على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت و صعدة ، ومن المحتمل أن تؤثر كذلك على أجزاء من المرتفعات الجبلية. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً ونبه المركز المواطنين وخاصة المرضى والأطفال وكبار السن من الأجواء الباردة نسبياً ونصح بعدم التعرض المباشر للغبار . كما نبه سائقي المركبات على الطرقات الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية. وحذر كبار السن والأطفال من الأجواء الباردة في المرتفعات الجبلية ، وكذا مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن الصغيرة في غرب خليج عدن و باب المندب من الرياح النشطة واضطراب البحر وارتفاع الموج.



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