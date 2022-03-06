اخبار دوليه – وفاة السفير الهندي لدى السلطة الفلسطينية في مقر عمله

محمد بن مسعود - الدمام - توفى اليوم الأحد السفير الهندي لدى السلطة الفلسطينية موكول آريا، في مقر عمله في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. وذكرت الوزارة في بيان أن عناصر الأمن والشرطة والنيابة العامة بالإضافة لوزارة الصحة والطب الشرعي، انتقلوا لمكان إقامة السفير الهندي، للوقوف عن كثب على حالة الوفاة. وأوضحت أن كافة الجهات الفلسطينية «على أتم الجاهزية لعمل ما هو مطلوب منها في مثل هذه الظروف الصعبة والطارئة». وأجرت وزارة الخارجية والمغتربين اتصالاتها الرسمية مع الخارجية الهندية، لإتمام ترتيبات نقل جثمان السفير الفقيد إلى جمهورية الهند . ولم يتم الإعلان رسميا عن سبب الوفاة، فيما لم يصدر تعقيب من السفارة الهندية. وكان السفير الهندي تسلم مهامه رسميا منتصف العام الماضي.

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