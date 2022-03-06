محمد بن مسعود - الدمام - العثور على طفل مشنوق داخل منزله في محافظة إب بعد ساعات من العثور على أحد أقاربه مشنوقا بنفس الطريقة

عثر أهالي مديرية الشعر، بمحافظة إب، وسط اليمن، على طفل مشنوق داخل منزله، بعد ساعات من وفاة أحد أقاربه بالطريقة ذاتها.

وقالت مصادر محلية، إن الطفل يدعى (علي عبد الإله محمد عبده المحن ) ويبلغ من العمر (13عاما ) من أبناء قرية ذي يزن في مديرية الشعر، اختفى فجأة، عصر السبت، قبل العثور عليه مشنوقًا في سيارة والده.

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وأشارت المصادر إلى أن الأهالي استنفروا للبحث عن الطفل، حتى وقت المغرب، ليجدوه مشنوقًا على سيارة والده، وسارعوا بنقله إلى المستشفى وقد فارق الحياة.

وأضافت المصادر أن الأسرة وأهالي القرية تفاجأوا بعد ساعات قليلة بحادثة مماثلة حيث عثروا على الطفل (محسن محمد بن محمد المحن) أحد أقارب الطفل السابق، ويبلغ من العمر (12عاما) حيث عثر عليه مشنوقًا في إحدى ستائر المنزل، وقد لُفت على عنقه خلال العبث بها، وعجز عن إنقاذ نفسه أو التخلص منها أو الصراخ لتتمكن أسرته من إنقاذه.

وبحسب الاهالي فقد نقل الطفل إلى المستشفى عقب الحادثة مباشرة، لكنه كان قد فارق الحياة، قبل الوصول إليه. وأثارت الحادثتان الغامضتان، موجة تساؤلات كبيرة، حيث طالب ناشطون يمنيون بالتحقيق في ملابساتها، والتي انتشرت بكثرة خلال الآونة الأخيرة، بينما قال بعضهم إن الطفلين تأثرا بمسلسل تركي كثرت فيه حوادث الإعدام شنقًا.