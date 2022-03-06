محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : شركة النفط تزف بشرى سارة لليمنيين بشأن انتهاء أزمة المشتقات النفطية في عموم محافظات البلاد

اعلنت شركة النفط التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء بقرب انتهاء ازمة المشتقات النفطية في عموما محافظات البلاد. وقال مصدر مسؤول في شركة نفط صنعاء وصلتنا معلومات بشأن موافقة التحالف بالسماح لسفينتان نفطيتان بالدخول إلى ميناء الحديدة غرب اليمن. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وتشهد العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أزمة وقود خانقة نتيجة احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية ما ادى الى ارتفاع اسعار الوقود في السوق السوداء .

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