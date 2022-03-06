اخبار الخليج – القائد العام لقوة دفاع البحرين يحضر فعاليات افتتاح معرض الدفاع العالمي في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - حضر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، اليوم الأحد 6 مارس 2022م، افتتاح فعاليات النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي 2022 الذي يُعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في الفترة من 6 إلى 9 مارس2022م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه.

وقام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بجولة في أرجاء أجنحة المعرض شاهد خلالها معروضات الدول والشركات المصنعة للأسلحة وما تحتويه من منظومات ومعدات عسكرية جديدة ومتطورة، واستمع معاليه إلى شرح مفصل حول أحدث نظم الدفاع العالمية والتقنيات العسكرية الدقيقة والمتقدمة‏ وما وصلت إليه الصناعة العسكرية والأنظمة الحديثة من تكنولوجيا ومعدات متطورة في جميع الصنوف العسكرية الدفاعية، مشيداً معاليه بمدى تقدم وتطور الصناعة الخليجية، والتي أصبحت بحق تنافس الصناعات العالمية.

وتمنى معاليه التوفيق والنجاح لهذا المعرض الدولي في نسخته الأولى الذي يُعد مكسب لإثراء حصيلة المعرفة العسكرية، ورافد لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي وخدمة السلام العالمي.

هذا وقد عاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى البلاد مساء اليوم، رافق معاليه خلال حضوره معرض الدفاع العالمي 2022‏ في الرياض كلاً من اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، واللواء الركن عيسى محمد الرميحي قائد القوة الخاصة الملكية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.