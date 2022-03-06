اخبار الخليج – تعرّف على الإجراءات الخاصة بالمغادرين من السعودية والقادمين إليها عبر جسر الملك فهد

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تحديث الاجراءات المتبعة للقدوم إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد، وأكدت على إلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص «PCR» معتمد أو لفحص المستضدات لفيروس كورونا «Rapid Antigen Test» قبل الدخول بالنسبة إلى القادمين إلى المملكة.

كما أكدت على إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على القادمين إلى المملكة، واشتراط وجود تأمين طبي لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا لحاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها خلال فترة البقاء في المملكة.

أما بالنسبة إلى مغادري المملكة عبر جسر الملك فهد يشترط لسفر المواطن السعودي تلقي 3 جرعات، ويعفى من لم يمضي أكثر من 3 أشهر على تلقيه الجرعة الثالثة، كما يستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

واشترطت مؤسسة جسر الملك فهد أن يكون لدى المغادرين وجود تأمين طبي معتمد يغطي مخاطر «كوفيد-19» لمن هم دون 12 عامًا.