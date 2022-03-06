محمد بن مسعود - الدمام - ‎تعرب وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جراء الإعصار القوي الذي ضرب مدينة وينترست بولاية ايوا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وخلف أضرارًا جسيمة بالممتلكات، معبرة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وللحكومة والشعب الأمريكي، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزارة الخارجية تعرب عن تعاطف البحرين مع أمريكا جراء الإعصار الذي ضرب ولاية ايوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.