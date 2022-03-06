شكرا لقرائتكم خبر عن خريجو الهيئة الملكية بالجبيل لـ ”الخليج 365”: تكريم أمير الشرقية مثّل لنا فخراً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سعدنا بتكريم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

- تكريم أمير الشرقية لنا زاد من فرحتنا ومثل لنا فخراً كبيراً

رصدت كاميرات "اليوم" السعادة الغامرة لخريجي صناعية الجبيل، حيث عبر عدد من خريجي الكلية الصناعية والكلية الجامعية بالهيئة الملكية، عن بالغ فرحتهم بهذا اليوم.

وعبروا عن سعادتهم خاصة بتكريم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية للحفل، وهو الأمر الذي زاد من فرحتهم، ومثل لهم فخرا كبيرا.

وأكدوا لـ “اليوم"، أنهم وجدو الدعم خلال فترة الدراسة، سواء كان من قبل أولياء أمورهم، أو من مدرسيهم، وكذلك الكادر الإداري المتواجد.

وبينوا أن هذا الحدث يمثل حصاد تعب من السنوات التي كانوا يحلمون فيها بالتخرج، موجهين الشكر لكل من أسهم في دعمهم طوال الأعوام الماضية.